Реформа таможни должна пройти по типу реформы Нацполиции - министр финансов

Реформа работы таможенных органов должна пройти по такой же схеме, по которой шло создание национальной полиции, поскольку это единственный действенный способ искоренения коррупции, привлечения новых людей и изменения подходов к выполнению функциональных обязанностей.

Об этом в интервью одному из центральных телеканалов сказал министр финансов Украины Александр Данилюк.

"Я убежден, что с таможней можно изменить ситуацию по типу национальной полиции, - сказал Данилюк. - Есть функциональные обязанности, есть люди, которые их выполняют".

Он отметил, что сегодня уже немало сделано в сфере реформы таможни.

"Некоторые наши инициативы будут действовать уже с 1 августа. Это инициатива единого окна (оформления экспортно-импортных операций - УНИАН), инициатива по мобильным группам (реагирования на проявления коррупционных деяний со стороны таможенников - УНИАН), - сказал министр. - Нет необходимости махать шашками, надо работать интеллектуально. Задача будет такой: аналитически из центрального офиса рассмотреть, где есть риски, и уже потом направлять мобильные группы для проверки - риск реализовался или нет. Это будет держать в большом тонусе и таможенников, и контрабандистов".

Читайте такжеГФС в июле проверит работу южных таможен

Министр также отметил, что эффект от уже принятых мер и шагов, которые будут реализованы в дальнейшем, будет не быстрым, но ощутимым. "Нельзя оценивать (эффект - УНИАН) по цифрам последнего месяца-двух. Давайте посмотрим на цифры через несколько месяцев", - предложил министр.

Ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман анонсировал через месяц начало масштабной реформы таможни с учетом рекомендаций американских специалистов, работавших в Украине в начале июля. К середине августа американские коллеги должны представить план реформирования таможенной службы и изменения процессов контроля на границе, которые позволили бы изменить существующее положение дел и искоренить коррупцию.

По оценкам экспертов, ежегодно Украина недополучает в бюджет до 100 миллиардов гривень таможенных платежей.