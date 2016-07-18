Реформа таможни должна пройти по типу реформы Нацполиции - министр финансов

11:54, 18 июля 2016
Финансы
467

Данилюк отметил, что сегодня уже немало сделано в сфере реформы таможни.

Фото УНИАН

Реформа работы таможенных органов должна пройти по такой же схеме, по которой шло создание национальной полиции, поскольку это единственный действенный способ искоренения коррупции, привлечения новых людей и изменения подходов к выполнению функциональных обязанностей.

Об этом в интервью одному из центральных телеканалов сказал министр финансов Украины Александр Данилюк.

"Я убежден, что с таможней можно изменить ситуацию по типу национальной полиции, - сказал Данилюк. - Есть функциональные обязанности, есть люди, которые их выполняют".

Он отметил, что сегодня уже немало сделано в сфере реформы таможни.

"Некоторые наши инициативы будут действовать уже с 1 августа. Это инициатива единого окна (оформления экспортно-импортных операций - УНИАН), инициатива по мобильным группам (реагирования на проявления коррупционных деяний со стороны таможенников - УНИАН), - сказал министр. - Нет необходимости махать шашками, надо работать интеллектуально. Задача будет такой: аналитически из центрального офиса рассмотреть, где есть риски, и уже потом направлять мобильные группы для проверки - риск реализовался или нет. Это будет держать в большом тонусе и таможенников, и контрабандистов".

Читайте такжеГФС в июле проверит работу южных таможен

Министр также отметил, что эффект от уже принятых мер и шагов, которые будут реализованы в дальнейшем, будет не быстрым, но ощутимым. "Нельзя оценивать (эффект - УНИАН) по цифрам последнего месяца-двух. Давайте посмотрим на цифры через несколько месяцев", - предложил министр.

Ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман анонсировал через месяц начало масштабной реформы таможни с учетом рекомендаций американских специалистов, работавших в Украине в начале июля. К середине августа американские коллеги должны представить план реформирования таможенной службы и изменения процессов контроля на границе, которые позволили бы изменить существующее положение дел и искоренить коррупцию.

По оценкам экспертов, ежегодно Украина недополучает в бюджет до 100 миллиардов гривень таможенных платежей.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter