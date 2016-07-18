Служащие банка "Хрещатик" присвоили свыше 81 миллиона гривень вкладчиков - прокуратура

Под процессуальным руководством прокуратуры Киева завершено досудебное расследование по уголовному производству в отношении 16 должностных лиц Киевского регионального отделения ПАО "КБ "Хрещатик", которые причастны к преступной схеме хищения денежных средств финансового учреждения.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе столичной прокуратуры, установлено, что служебные лица банка, действуя в составе организованной преступной группы, в течение февраля 2010 – марта 2014 годов путем подделки депозитных договоров и документов на выдачу наличных завладели денежными средствами 54 вкладчиков на общую сумму свыше 81 миллиона гривень.

"По результатам расследования бывшим руководители и должностные лица регионального отделения банка (всего 16 человек) уведомлены о подозрении в совершении в составе организованной группы уголовных правонарушений, предусмотренных ч.5 ст.191 ч.4 ст.190, ч.3 ст.28, ч.1 ст.366, ч.3 ст.28, ч.2 ст.366 УК Украины", - говорится в сообщении.

В рамках расследования с целью обеспечения возмещения нанесенного ущерба на имущество обвиняемых (квартиры, дома, земельные участки) наложен арест, проинформировали в прокуратуре.

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Следствие по указанному уголовному производству завершено, материалы открыты для ознакомления подозреваемым и их защитникам, добавили в ведомстве.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины 5 апреля принял решение об отнесении банка "Хрещатик" к категории неплатежеспособных. Фонд гарантирования вкладов физических лиц на основании этого решения НБУ ввел в банке "Хрещатик" временную администрацию.

Позже Нацбанк направил в адрес правоохранительных органов сведения, которые могут свидетельствовать об организованной преступной деятельности в банке "Хрещатик".