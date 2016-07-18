За день вкладчикам банка "Михайловский" выплатили свыше 81 миллиона гривень
За первый день гарантированное возмещение получил 931 вкладчик.
Фонд гарантирования вкладов физических лиц за первые сутки осуществления гарантированных выплат возместил вкладчикам ликвидируемого банка "Михайловский" 81,5 миллиона гривень или 8% общего объема запланированных выплат, сообщается на сайте фонда.
Согласно сообщению, за первый день гарантированное возмещение получил 931 человек, в общий реестр вкладчиков, которые имеют право на возмещение средств по вкладам за счет Фонда гарантирования, включена информация о более 38 тысячах вкладчиков, а общий объем выплат составляет почти 1 миллиард гривень.
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Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины сообщил о принятом решении об отнесении банка "Михайловский" к категории неплатежеспособных из-за проведенных банком сомнительных операций с депозитами физических лиц 23 мая поздно вечером. По информации НБУ, банк был проблемным с 23 декабря 2015 года и вел работу с НБУ по урегулированию ситуации.
По информации НБУ, 20 мая, когда глава правления банка "Михайловский" Игорь Дорошенко оставил свою должность, банк под прикрытием технического сбоя ограничил доступ куратора НБУ к своей базе данных и провел ряд сомнительных операций по переводу вкладов физлиц со связанных с банком компаний, увеличив нагрузку на Фонд гарантирования на 1 миллиард гривень – до 2,6 миллиарда гривень. По этим фактам Нацбанк направил соответствующие сведения правоохранительным органам.
По результатам инвентаризации в банке Фонд гарантирования сообщил, что не будет выплачивать возмещение вкладчикам компании "Инвестиционно-расчетный центр" по договорам, заключенным через банк "Михайловский", поскольку эти вклады не гарантируются государством, так как компания "Инвестиционно-расчетный центр" не является банковским учреждением и участником фонда.