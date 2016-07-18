За день вкладчикам банка "Михайловский" выплатили свыше 81 миллиона гривень

Фонд гарантирования вкладов физических лиц за первые сутки осуществления гарантированных выплат возместил вкладчикам ликвидируемого банка "Михайловский" 81,5 миллиона гривень или 8% общего объема запланированных выплат, сообщается на сайте фонда.

Согласно сообщению, за первый день гарантированное возмещение получил 931 человек, в общий реестр вкладчиков, которые имеют право на возмещение средств по вкладам за счет Фонда гарантирования, включена информация о более 38 тысячах вкладчиков, а общий объем выплат составляет почти 1 миллиард гривень.

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Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины сообщил о принятом решении об отнесении банка "Михайловский" к категории неплатежеспособных из-за проведенных банком сомнительных операций с депозитами физических лиц 23 мая поздно вечером. По информации НБУ, банк был проблемным с 23 декабря 2015 года и вел работу с НБУ по урегулированию ситуации.

По информации НБУ, 20 мая, когда глава правления банка "Михайловский" Игорь Дорошенко оставил свою должность, банк под прикрытием технического сбоя ограничил доступ куратора НБУ к своей базе данных и провел ряд сомнительных операций по переводу вкладов физлиц со связанных с банком компаний, увеличив нагрузку на Фонд гарантирования на 1 миллиард гривень – до 2,6 миллиарда гривень. По этим фактам Нацбанк направил соответствующие сведения правоохранительным органам.

По результатам инвентаризации в банке Фонд гарантирования сообщил, что не будет выплачивать возмещение вкладчикам компании "Инвестиционно-расчетный центр" по договорам, заключенным через банк "Михайловский", поскольку эти вклады не гарантируются государством, так как компания "Инвестиционно-расчетный центр" не является банковским учреждением и участником фонда.