Украина присоединится к системе обмена информацией Всемирной таможенной организации

Государственная фискальная служба договорилась со Всемирной таможенной организацией (ВТО) о присоединении Украины к международной электронной системе для обмена информацией между таможенными органами. Об этом сообщила пресс-служба ГФС.

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«Мы договорились о подписании между ГФС и ВТО документа о присоединении Украины к nCEN (The National Customs Enforcement Network) - системе, разработанной для сбора, хранения и обмена правоохранительной информацией на национальном, региональном и международном уровнях. Таким образом, ВТО предоставляет платформу для обмена информацией между таможенными органами стран мира», - цитируются в сообщении слова главы ГФС Романа Насирова.

Справка УНИАН. Всемирная таможенная организация (ВТО) была основана в 1952 году. Основная миссия ВТО - обеспечение согласования и стандартизации таможенных процедур, и развитие таможенных технологий в целях облегчения и обеспечения безопасности международной торговли.