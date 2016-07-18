НБУ ужесточил требования к получению банками кредитов

Национальный банк Украины ужесточил требования для получения банками кредитов овернайт и кредитов рефинансирования на погашение ранее полученных кредитов.

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Соответствующие изменения в Положении о применении НБУ стандартных инструментов регулирования ликвидности банковской системы закреплены постановлением правления Нацбанка №356 от 14 июля 2016 года.

Согласно постановлению, Нацбанк с 5 сентября не будет предоставлять кредит банку, если он к указанному времени не выплатил начисленные проценты по кредитам, которые погашаются, и ту часть кредита, которую он не намерен погашать за счет нового кредита.

Одновременно Нацбанк для отдельных операций по размещению депсертификатов овернайт или тендеров может устанавливать дополнительные ограничения относительно их потенциальных собственников.

Кроме того, Нацбанк отменил возможность досрочного погашения депозитных сертификатов по требованию банков.

Как сообщал УНИАН, объем задолженности украинских банков перед Национальным банком Украины по выданным кредитам рефинансирования в июне снизился на 3 млрд грн, или на 3,5%, – до 85,312 млрд грн.

С начала года долг банков по рефинансированию сократился на 19,4%.