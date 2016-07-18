Фонд гарантирования продлил на год ликвидацию двух банков

Фонд гарантирования вкладов физических лиц на год продлил ликвидацию "Интербанка" и "Захидинкомбанка", сообщается на сайте Фонда.

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Согласно сообщению, Фонд продлил ликвидацию "Интербанка" и "Захидинкомбанка" до 23 июля 2017 года.

Как сообщал УНИАН, Фонд гарантирования начал ликвидацию «Интербанка» 24 июля 2014 года на основании решения Национального банка Украины об отзыве банковской лицензии и ликвидации банка.

«Интербанк» работал на рынке Украины с 1992 года и входил в группу небольших финучреждений. По информации на сайте Национального банка, никто из акционеров банка не является владельцем существенной доли его капитала (10% и более).

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Фонд гарантирования начал ликвидацию «Захидинкомбанка» 24 июля 2014 года на основании решения Национального банка Украины об отзыве банковской лицензии и ликвидации.

«Захидинкомбанк» (Луцк) работал на рынке Украины с 1993 года и входил в группу небольших финучреждений по объему активов. По информации на сайте Национального банка, владельцем контрольного пакета акций банка является проживающий в Енакиево (Донецкая обл.) Арсен Иванющенко через компанию «Паррокс Корпорейшн Лимитед».