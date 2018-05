Bank of America сократил квартальную прибыль на 20%

Bank of America Corp, второй по объему активов банк в США, отчитался в понедельник о снижении квартальной прибыли на 19,4% в связи с увеличением средств, выделенных на покрытие возможных потерь от безнадёжных кредитов.

Читайте такжеРаботающие банки в Украине получили прибыль впервые за 13 месяцев

Чистая прибыль, относимая к владельцам обыкновенных акций банка, упала до $3,87 миллиарда, или 36 центов на акцию, во втором квартале, завершившемся 30 июня, с $4,80 миллиарда, или 43 центов на акцию, годом ранее.

Отчисления под плохие кредиты увеличились на 25% до $976 миллионов, чистый процентный доход упал на 12% до $9,2 миллиарда.

Аналитики в среднем прогнозировали прибыль в 33 цента на акцию, согласно данным Рейтер. Пока не ясно, можно ли сравнивать озвученные банком цифры с консенсус-прогнозом.

Ожидалось, что Bank of America покажет самый худший результат среди банков, отчасти из-за большого взаимодействия с энергетическим сектором.

Среди крупных американских банков, отчитавшихся о квартальных результатах, JPMorgan Chase & Co сообщил о снижении прибыли на 1,6%, Citigroup Inc - на 14%, а Wells Fargo & Co - на 3,5%.