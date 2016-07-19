Закон о реструктуризации долгов бизнеса перед банками вступит в силу 19 октября

Закон «О финансовой реструктуризации», регулирующий порядок реструктуризации долгов работающего бизнеса перед банками, что позволит выполнить обязательства Украины по меморандуму с Международным валютным фондом, опубликован в газете «Голос Украины» и вступит в силу через три месяца после его опубликования – 19 октября 2016 года.

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В законе указано, что его нормы будут действовать в течение трех лет со дня вступления документа в силу – до 19 октября 2019 года.

Как сообщал УНИАН, в июне Верховная Рада Украины приняла Закон «О финансовой реструктуризации», который был разработан Министерством финансов совместно с Национальным банком Украины, Независимой ассоциацией банков Украины, Европейским банком реконструкции и развития и Всемирным банком.

Этот документ был разработан для преодоления последствий кризиса в Украине и будет способствовать экономическому росту в стране благодаря механизмам добровольного внесудебного урегулирования проблемных долгов работающих предприятий перед банками, предусмотренного в меморандуме с Международным валютным фондом.

Эксперты оценивают общую сумму задолженности компаний, которые попадут под действие предложенного в законе механизма, примерно в 200 млрд грн.