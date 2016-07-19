Убыток Yahoo за полугодие превысил полмиллиарда долларов

Чистый убыток американской интернет-компании Yahoo! за первые шесть месяцев 2016 года составил 536,670 миллиона долларов против прибыли в 2,984 миллиона долларов в аналогичном периоде годом ранее, говорится в сообщении компании.

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Разводненный убыток на одну акцию компании в отчетном периоде составил 0,57 доллара против нулевой прибыли за январь-июнь в 2015 году. Выручка компании в годовом выражении сократилась на 3%, до 2,394 миллиарда долларов, передает Прайм.

По итогам второго квартала чистый убыток Yahoo! увеличился до 438,380 миллиона долларов, увеличившись в годовом выражении в 22,8 раза. Разводненный убыток на одну акцию компании в отчетном периоде составил 0,02 доллара против 0,46 доллара в 2015 году. Эксперты ожидали прибыль на уровне 0,1 доллара. Выручка компании в годовом выражении выросла на 3%, до 1,307 миллиарда долларов.

Американская компания Yahoo! была основана в 1994 году. Поисковая система компании является одной из самых популярных в мире. В марте этого года Yahoo! выставила на продажу свой веб-бизнес и азиатские активы и начала прием предварительных заявок от заинтересованных компаний. Консультанты Yahoo! попросили покупателей указать, какие активы они надеются приобрести и за какую цену.