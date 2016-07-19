Нацбанк назвал регионы-лидеры по мошенничеству с картами (инфографика)

Лидером по объему убытков в результате мошеннических операций с платежными картами в 2015 году стал Киев, соответствующие данные обнародованы на странице Национального банка Украины в сети Facebook.

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Согласно сообщению, 35% всех убытков, полученных в результате мошенничества с платежными картами, зафиксированы в Киеве, в то время как в Днепропетровской области - 17%, Харьковской - 13%, Львовской - 9%, Одесской - 6% и Киевской области - 5%.

"В последнее время растет количество мошеннических операций, проводимых без физического использования платежных карт в сети интернет", - говорится в сообщении.

Регулятор отмечает, что злоумышленники, очень часто называясь представителями банка, выпытывают у пользователей реквизиты их платежной карточки и осуществляют мгновенные операции р2р-перевода.

Нацбанк призвал пользователей платежных карточек быть осмотрительными и предупреждает о важности неразглашения информации о реквизитах платежных карточек.

Как сообщал УНИАН, народные депутаты предлагают Верховной Раде усилить ответственность за киберпреступления и незаконные действия с платежными инструментами, системами дистанционного обслуживания и другими средствами доступа к банковским счетам (законопроект 1272).

Согласно проекту, предлагается увеличить максимальный штраф за незаконные действия с платежными картами до 20 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан с ранее установленного максимума в 5 тыс. минимумов, а также предусмотреть наказание в виде лишения свободы на срок от 1 до 3 лет.

За несанкционированное влияние на системы дистанционного обслуживания с целью осуществления несанкционированных переводов, согласно законопроекту, предусматривается ограничение или лишение свободы на срок от 2 до 5 лет. Использование так называемого «скиммингового» оборудования (устройств, считывающих данные карт клиентов) будет наказываться лишением свободы на срок от 1 до 7 лет.