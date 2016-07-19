Индекс экономических настроений Германии из-за Brexit упал до трехлетнего минимума

Индекс экономических настроений Германии по версии ZEW в июле упал на 26 пунктов, до более чем трехлетнего минимума — минус 6,8 пункта.

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Падение индекса вызвано экономической неопределенностью после решения жителей Великобритании о выходе из состава Евросоюза, сообщает Центр европейских экономических исследований в Мангейме (ZEW).

Это самое низкое значение индекса с ноября 2012 года, оно ниже долгосрочного среднего показателя в 24,3 пункта. В июне индекс экономических настроений Германии составил 19,2 пункта, передает RNS.

«Референдум Brexit стал сюрпризом для большинства экспертов на финансовом рынке. Неопределенность по поводу последствий референдума для экономики Германии в основном способствовала падению индекса экономических настроений. В особенности речь идет о перспективах экспорта и стабильности европейской банковской и финансовой системы, которые, скорее всего, негативно повлияют на экономический прогноз», — сообщает президент ZEW Ахим Вамбах.