Гривня может упасть до 30 за доллар – эксперт

Курс гривни к доллару в Украине может осенью опуститься до 30 грн за доллар на фоне сезонных закупок топлива перед отопительным сезоном, а также из-за перспективы внеочередных парламентских выборов, написал в своем блоге финансовый эксперт, управляющий партнер компании Capital Times Эрик Найман.

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«Курс доллара против гривни, похоже, отметил нижнюю точку года и впереди только рост. Сначала вялый, в том числе на выплатах вкладчикам банка «Михайловский» и начале сезонной закупки газа, а затем к осени - возврат как минимум к 27 грн/долл. Если же досрочные выборы в парламент станут реальностью, то замаячит и 30 грн/долл.», - отметил эксперт.

Как сообщал УНИАН, на текущий момент котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке установились на уровне 24,81/24,84 грн/долл.

Проект бюджетной резолюции на 2017 год, подготовленный Кабинетом министров Украины, предусматривает, в частности, прогноз дефицита бюджета на уровне 3% ВВП, предельный размер госдолга 66% ВВП и курс гривни 27,2 грн за доллар.