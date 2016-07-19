НБУ решил ликвидировать "Фидобанк"

Национальный банк Украины 19 июля принял решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации "Фидобанка".

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По информации на сайте НБУ, регулятор принял такое решение по предложению Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

Как сообщал УНИАН, Фонд гарантирования ввел временную администрацию в принадлежащий Александру Адаричу "Фидобанк" 20 мая. До этого банк сообщал о проблемах с ликвидностью и оттоке средств со счетов клиентов, однако надеялся разрешить ситуацию и стабилизировать работу.

"Фидобанк" (ранее - банк "Ажио", "СЕБ Банк", г. Киев) работает на рынке Украины с 1991 года. Свыше 99% акций банка принадлежат Александру Адаричу.