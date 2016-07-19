В Минэкономразвития назвали условия эффективной реформы госзакупок на базе Prozorro

Реформа государственных закупок на базе электронной системы Prozorro будет эффективной при условии качественного контроля со стороны правоохранительных органов, гражданских активистов и СМИ.

Об этом сообщается на официальной странице Министерства экономического развития и торговли со ссылкой на слова заместителя министра Максима Нефедова.

“Сама по себе система Prozorro - это инструмент, пусть и очень эффективный. Реформа публичных закупок будет успешной только при условии активного использования данных системы как правоохранителями, так и общественными активистами, представителями СМИ. Это создаст давление на тех заказчиков, которые пытаются злоупотреблять условиями закупок или просто не хотят учиться работать эффективно”, - сказал он.

По словам Нефедова, главный принцип системы Prozorro - "все видят все" - обеспечивает подотчетность заказчиков за использование средств налогоплательщиков, а равный доступ к торгам стимулирует конкуренцию и, как следствие, получение лучшей цены.

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Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 25 декабря 2015 года приняла закон, устанавливающий обязательное проведение всех государственных закупок через систему электронных закупок Prozorro с 1 апреля 2016 года для министерств и крупных госкомпаний, а с 1 августа 2016 года – для всех госкомпаний и госорганов.

Экономия бюджетных средств благодаря системе электронных государственных закупок Prozorro в мае 2016 года составила 217 миллионов гривень при 16,4 тысячи проведенных тендеров. Ожидается, что по итогам 2016 года использование Prozorro позволит сэкономить около 5 миллиардов гривень, в 2017 году - 50 миллиардов гривень.

Украинская система Prozorro получила международную премию в сфере закупок World Procurement Awards (WPA) в номинации Public Sector.