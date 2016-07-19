Нацбанк укрепил официальную гривню до 24,81 за доллар

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 20 июля установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2481,4308 (19 июля – 2485,6585)

100 EUR – 2738,2589 (19 июля – 2747,3983)

10 RUR – 3,9395 (19 июля – 3,9383)

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Как сообщал УНИАН, 19 июля котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 24,81/24,82 гривни/доллар.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 27,34/27,35 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3930/0,3940 гривни/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 24,8143 гривни/доллар, к этому часу заключено 437 сделок на сумму 401,74 миллиона долларов.