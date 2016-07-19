Украина рассчитывает получить от МВФ транш в $1 миллиард, средства будут зачислены в резервы НБУ - Гройсман

Об этом в эфире одного из телеканалов сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

«Заседание Совета директоров определит сумму для Украины. Это порядка 1 млрд долл., которые будут направлены в резервы НБУ», - сказал Гройсман.

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При этом он уточнил, что следом за траншем от МВФ, Украина получит 1 млрд долл кредитных гарантий от правительства США и возобновит получение макрофинансовой помощи от Евросоюза.

Как сообщал УНИАН, МВФ одобрил программу кредитования экономики Украины с использованием механизма расширенного финансирования (Extended Fund Facility – EFF) общим объемом 17,5 млрд долл. сроком на 4 года в марте 2015 года. Первый транш по программе в объеме 5 млрд долл. Украина получила 13 марта, второй, на 1,7 млрд долл., – 4 августа 2015 года.

На текущий момент стороны согласовали все вопросы по второму пересмотру программы реформ, обсудив различные аспекты монетарной, банковской, антикоррупционной политики, пенсионной реформы и приватизации. Вместе с тем, собственно меморандум, оговаривающий дальнейшие обязательства сторон, пока не подписан. При этом, согласно графику выполнения программы, второй пересмотр программы должен был состояться еще осенью 2015 года. Тогда же Украина должна была получить третий кредитный транш в размере 1,7 млрд долл. Однако решение и по меморандуму, и по траншу было отложено, и сейчас Киев рассчитывает на его окончательное утверждение.

Ранее в Минфине предполагали, что заседание Совета директоров МВФ по украинскому вопросу может состояться до конца июля. В Минфине рассчитывают, что план будет выполнен, и решение по Украине будет принято в первоначально оговоренные сроки. Если заседания до конца июля не состоится, его будут планировать на конец августа - сентябрь.