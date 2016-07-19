Украина выполнила все требования по программе МВФ - Гройсман

Об этом в эфире одного из телеканалов сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

«Мы фактически завершили всю техническую работу. Сейчас отрабатываем дальнейшие обязательства. Что касается правительства, то мы выполнили все, и парламент тоже. Мы будем идти далее», - сказал Гройсман.

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Как сообщал УНИАН, МВФ одобрил программу кредитования экономики Украины с использованием механизма расширенного финансирования (Extended Fund Facility – EFF) общим объемом 17,5 млрд долл. сроком на 4 года в марте 2015 года. Первый транш по программе в объеме 5 млрд долл. Украина получила 13 марта, второй, на 1,7 млрд долл., – 4 августа 2015 года.

На текущий момент стороны согласовали все вопросы по второму пересмотру программы реформ, обсудив различные аспекты монетарной, банковской, антикоррупционной политики, пенсионной реформы и приватизации. Вместе с тем, собственно меморандум, оговаривающий дальнейшие обязательства сторон, пока не подписан.