МВФ ухудшил оценку роста мировой экономики из-за Brexit

Однако после референдума МВФ ухудшил свою оценку роста мирового ВВП — в пятый раз за 15 месяцев, пишет РБК.

Как следует из опубликованного фондом июльского бюллетеня «Перспективы развития мировой экономики», сдерживающее влияние на рост глобального ВВП окажет неопределенность вокруг выхода Великобритании из ЕС, а также усугубление других рисков — экономических, политических и геополитических.

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Фонд снизил свой базисный прогноз роста мировой экономики на 2016 и 2017​ годы на 0,1 п.п. по сравнению с апрелем, до 3,1 и 3,4% соответственно. Пересмотр прогноза, среди прочего, обусловлен рисками Brexit, в частности «существенным увеличением экономической, политической и институциональной неопределенности», которая, как предполагается, будет иметь негативные макроэкономические последствия, особенно в странах Европы с развитой экономикой. МВФ ожидает, что «данная неопределенность негативно скажется на доверии и инвестициях, в том числе через воздействие на финансовую ситуацию, и в более общем плане — на настроениях участников рынков».

Перспективы ухудшатся для стран с развитой экономикой (на 0,1 п.п. в 2016 году и 0,2 п.п. в 2017 году), тогда как для стран с формирующимся рынком и развивающихся стран они остаются в целом без изменений, отмечается в прогнозе. Среди стран с развитой экономикой в наибольшей степени прогнозы роста снижены для Соединенного Королевства — до 1,7% в 2016 году и до 1,3% в 2017 году.

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Прогноз фонда основан на предположении, что Великобритания и ЕС заключат новое торговое соглашение, чтобы «исключить рост экономических барьеров» между блоком и королевством. При этом если переговоры закончатся ничем, то Великобритания сползет в рецессию, прогнозирует фонд. Этому будут способствовать исход из страны финансовых организаций, которые будут переносить свой бизнес в еврозону, а также более существенное, чем ожидалось, сокращение потребления и инвестиций, считает фонд. «Реальные эффекты от Brexit проявятся со временем», — приводит ​​Bloomberg комментарий главного экономиста МВФ Мориса Обстфельда.

Последствия Brexit скажутся главным образом на развитых экономиках Европы, тогда как влияние выхода Великобритании из блока на другие страны, в том числе США и Китай, будет ограниченным, прогнозирует МВФ. В 2016 году экономика еврозоны вырастет на 1,6% (прогноз улучшен на 0,1 п.п.), США — на 2,2%, Китая — на 6,6%, отмечается в бюллетене.

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По мнению экспертов фонда, помимо рисков Brexit более выраженными стали другие риски: долговременные проблемы в европейской банковской системе, особенно в банках Италии и Португалии, «дестабилизирующая корректировка» китайской экономики, опирающаяся на кредит как движущую силу роста, риски для финансовой стабильности в странах с формирующимся рынком.

Существенными остаются риски неэкономического происхождения, отмечает МВФ. Политические разногласия в развитых экономиках могут затруднить решение долговременных структурных проблем и проблемы беженцев. Явную угрозу представляет собой переход к протекционистской политике. Геополитическая напряженность, вооруженные столкновения и терроризм оказывают мощное негативное влияние на перспективы стран Ближнего Востока. Экономики Ближнего Востока, Северной Африки, Афганистана и Пакистана вырастут на 3,4% в 2016 году, прогнозирует МВФ.​