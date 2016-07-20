Прибыль IT-гиганта Microsoft выросла на 38%

Чистая прибыль IT-гиганта Microsoft Corp. по итогам 2015-2016 финансового года, завершившегося 30 июня, составила 16,798 миллиарда долларов, что на 37,7% выше показателя предыдущего года, сообщается в отчете компании, передает Прайм.

Читайте такжеУбыток Yahoo за полугодие превысил полмиллиарда долларов

Разводненная прибыль на акцию составила 2,1 доллара против 1,48 доллара за предыдущий фингод. Выручка за отчетный период сократилась на 8,83% - до 85,32 миллиарда долларов.

Чистая прибыль компании за четвертый квартал фингода составила 3,122 миллиарда долларов по сравнению с убытком в 3,195 миллиарда в аналогичном периоде годом ранее. Разводненная прибыль на акцию составила 0,39 доллара против разводненного убытка в 0,4 доллара за аналогичный период предыдущего фингода и ожиданий аналитиков показателя на уровне 0,58 доллара. Выручка за отчетный период сократилась на 7,1% - до 20,614 миллиарда долларов.

Читайте такжеMoody's может пересмотреть рейтинг Microsoft из-за покупки соцсети LinkedIn

Отмечается, что выручка от продажи облачных услуг выросла на 5%, при этом выручка от коммерческой версии Office 365 подскочила сразу на 54%. Объем продаж программы частным потребителям увеличился на 19%, а число подписчиков достигло 23,1 миллиона человек. Выручка от Microsoft Azure взлетела на 102%. При этом выручка от продажи телефонов упала на 70%.

Американская компания Microsoft Corp была основана в 1975 году Биллом Гейтсом и Полом Алленом. Штаб-квартира находится в Редмонде, штат Вашингтон. Компания специализируется на разработке программного обеспечения, в частности, Microsoft является разработчиком операционной системы Windows.