Кабмин назначил нового главу ликвидационной комиссии Госинвестпроекта

Кабинет министров назначил заместителя министра экономического развития и торговли Максима Нефедова главой ликвидационной комиссии Государственного агентства по инвестициям и управлению национальными проектами (Госинвестпроект) вместо подавшего в отставку в начале года замминистра экономразвития Руслана Коржа.

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Соответствующее распоряжение правительства было принято 24 июня и опубликовано сегодня, 20 июля, в газете «Урядовый курьер».

Решение о ликвидации Госинвестпроекта было озвучено в сентябре 2014 года, когда Кабмин в рамках оптимизации работы органов исполнительной власти решил упразднить ряд инспекций, агентств и госслужб. В частности, кроме Госинвестпроекта речь шла о ликвидации Государственной инспекции сельского хозяйства, Государственной ветеринарной и фитосанитарной службы, Государственной инспекции по вопросам защиты прав потребителей, Государственной санитарно-эпидемиологической службы и Госинспекции по контролю за ценами.

Как сообщал УНИАН, 16 октября 2015 года Кабинет министров передал Министерству экономического развития и торговли полномочия Госинвестпроекта.

В ноябре прошлого года Министерство экономического развития и торговли получило в управление имущественный комплекс государственных предприятий и организаций, подконтрольных ликвидируемому Государственному агентству по инвестициям и управлению национальными проектами.

Соответствующая информация была представлена в отчете ведомства. Согласно документу, министерство также будет управлять реестром индустриальных парков и государственным реестром национальных проектов.

При этом отмечалось, что сотрудники Госинвестпроекта уже уволены, а окончательная ликвидация ведомства может состояться до конца 2015 года.

Заместитель министра экономического развития и торговли Украины Руслан Корж, отвечавший за промышленную политику, управление госсобственностью и развитие военно-промышленного комплекса, принял решение уйти в отставку в январе 2016 года. На должности замминистра он работал с 4 февраля 2015 года.