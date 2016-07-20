Убыток ТОП-100 госкомпаний за год уменьшился в 3 раза - до 42,6 миллиарда

Убыток ТОП-100 государственных компаний в 2015 году сократился в 3 раза по сравнению с 2014 годом - до 42,6 млрд грн.

Об этом сообщила заместитель министра экономического развития и торговли Юлия Ковалив на брифинге в Киеве.

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"Если в 2014 году убытки ТОП-100 составляли 119 млрд грн, то уже по результатам 2015 года убыток уменьшился в три раза и составил 42,6 млрд грн", - сказала она.

Ковалив отметила, что наиболее прибыльными отраслями государственного сектора в 2015 году были электроэнергетика и химическая промышленность, а наиболее убыточной - нефтегазовая отрасль.

"Наиболее убыточными в 2015 году были "Нафтогаз" с убытком 25 млрд грн и "Укрзализныця" с убытком 16,8 млрд грн. … Наиболее прибыльные - Администрация морских портов, "Турбоатом", "Энергоатом", "Укргидроэнерго" и "Укрэнерго", - сказала Ковалив.

При этом, по словам заместителя министра, лучшую динамику финансового состояния продемонстрировал "Нафтогаз", который в 2015 году сократил свой чистый убыток на 65 млрд грн.

Также она сообщила, что кредитный портфель крупнейших госкомпаний в государственных банках в 2015 году составил около 70 млрд грн. В 2016 году, по словам Ковалив, Минэкономразвития планирует сократить объем кредитной задолженности на 20%.

Как сообщал УНИАН, убыток ТОП-100 государственных компаний Украины без учета Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" в январе-июне 2015 года сократился на 87% по сравнению с аналогичным периодом 2014 года - до 5,8 млрд грн.