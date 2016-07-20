Минэкономразвития озвучило прогноз по прибыли госкомпаний в этом году: ожидает 20 миллиардов

Совокупная прибыль ТОП-100 государственных компаний в 2016 году может составить более 20 млрд грн по сравнению убытком на уровне 42,6 млрд грн в 2015 году, сообщила заместитель министра экономического развития и торговли Юлия Ковалив.

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“Мы ожидаем, что совокупная прибыль (ТОП-100 госкомпаний - УНИАН) составит более 20 млрд грн. То есть у нас будут буквально единицы компаний, если я не ошибаюсь, это 2 компании, которые в 2016 году могут быть убыточными”, - сказала она.

Как сообщал УНИАН, ТОП-100 государственных компаний Украины в 2015 году получили убыток в 42,6 млрд грн, заплатив в государственный бюджет 2,5 млрд грн в виде дивидендов и 6 млрд грн как часть чистой прибыли.