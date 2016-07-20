Фонд гарантирования начал ликвидацию "Фидобанка"

Фонд гарантирования вкладов физических лиц с 20 июля начал ликвидацию "Фидобанка" на основании решения Национального банка Украины об отзыве банковской лицензии и ликвидации финансового учреждения.

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Согласно сообщению на сайте фонда, ликвидация будет осуществляться до 19 июля 2018 года, ликвидатором банка назначен Александр Коваленко.

Как сообщал УНИАН, Фонд гарантирования ввел временную администрацию в принадлежащий Александру Адаричу "Фидобанк" 20 мая. До этого банк сообщал о проблемах с ликвидностью и оттоке средств со счетов клиентов, однако надеялся разрешить ситуацию и стабилизировать работу.

"Фидобанк" (ранее - банк "Ажио", "СЕБ Банк", г. Киев) работает на рынке Украины с 1991 года. Свыше 99% акций банка принадлежат Александру Адаричу.