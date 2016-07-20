ТОП-100 госкомпаний за год заплатили в бюджет 8,5 миллиарда

ТОП-100 государственных компаний Украины в 2015 году заплатили в государственный бюджет 2,5 млрд грн в виде дивидендов и 6 млрд грн как часть чистой прибыли, сообщила заместитель министра экономического развития и торговли Юлия Ковалив на брифинге в Киеве.

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"13,8 млрд грн чистой прибыли, которую получили наши государственные предприятия за 2015 год, уже трансформировались только в 2015 году в 2,5 млрд грн, которые эти компании заплатили в бюджет. Кроме того, они около 6 млрд грн как часть чистой прибыли заплатили в бюджет в прошлом году", - сказала она.

Ковалив отметила, что министерство ожидает значительного увеличения поступлений в бюджет от деятельности госкомпаний.

"Мы ожидаем прироста выплат дивидендов на 20%", - подчеркнула замглавы Минэкономразвития.

Как сообщал УНИАН, убыток ТОП-100 государственных компаний в 2015 году сократился в 3 раза по сравнению с 2014 годом - до 42,6 млрд грн. По оценкам Минэкономразвития, совокупная прибыль ТОП-100 государственных компаний в 2016 году может составить более 20 млрд грн.