Банк Англии не заметил резкого замедления экономики после Brexit

Банк Англии не наблюдает "четкого свидетельства" начала резкого замедления экономики Великобритании после референдума о выходе из Европейского союза, сообщает RNS.

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"В сообщении регулятора не приводится текущая динамика показателей. В то же время региональные агенты центробанка утверждают, что неопределенность по поводу ведения бизнеса заметно выросла, однако сокращения расходов потребителей практически не наблюдается", - говорится в сообщении.

Из сообщения Банка Англии следует, что большинство компаний, с представителями которых мы беседовали, не ожидают в ближайшей перспективе последствий для инвестиций или планов по найму сотрудников. Однако около трети полагают, что негативный эффект проявится в течение 12 месяцев.

"Пока что четкого свидетельства общего резкого замедления активности не наблюдается", - отметили в банке.