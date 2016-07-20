В Туркменистане ограничили продажу валюты

Из-за сокращения валютных доходов от экспорта нефти и газа власти Туркменистана ограничили продажу валюты местным компаниям и населению, сообщает РБК.

"Центральный банк Туркменистана (ЦБТ) полностью прекратил продажу валюты местным компаниям. Приобретать валюту они могут теперь лишь в коммерческих банках, доступ которых к валютным ресурсам в той или иной степени ограничен", - говорится в сообщении.

Отмечается, что свободно покупать валюту сейчас могут только компании, занятые в реализации важнейших для экономики страны или ее имиджа проектах. К первым относится, в частности, строительство газопровода TAPI, маршрут которого должен пройти через Туркменистан, Афганистан, Пакистан и Индию, ко вторым - строительство инфраструктуры для Азиатских игр в закрытых помещениях, которые должны пройти в Ашхабаде осенью 2017 года. Всем остальным валюту приобрести практически невозможно. Продажа валюты населению также ограничена.

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По действующим правилам физические лица могут покупать доллары или евро на сумму, не превышающую их месячную зарплату. Минимальная зарплата в стране составляет 590 туркменских манатов, что, по официальному курсу, равняется примерно 168,5 доллара.

С июня 2016 года переводы из-за рубежа выплачиваются жителям Туркменистана только в манатах.

Официальный курс доллара установлен Центральным банком Туркменистана (ЦБТ) на уровне 3,5 маната за доллар и удерживается на этой отметке с начала 2015 года. Однако на черном рынке стоимость доллара составляет сейчас 5,5–6 манатов.