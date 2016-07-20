Евросоюз готовится к новому торговому противостоянию с Китаем

Европейский Союз отказался продолжать дискуссию о возможности признания Китая страной с рыночной экономикой. Зато чиновники ЕС будут работать над разработкой новых процедур для защиты внутреннего производителя от китайского демпинга и правительственных субсидий.

Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на заявление еврокомиссара по вопросам торговли Сесилии Мальмстрем.

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Отмечается, что Пекин ожидает от Брюсселя признания Китая страной с рыночной экономикой до конца 2016-го, что позволило бы решать торговые споры в другом статусе и рассчитывать антидемпинговые показатели по другой формуле. Однако ЕС отмечает в политике Китая нечестные методы.

"Торговля должна быть честной. Мы должны приспосабливаться к новым экономическим реалиям и наладить имеющиеся у нас инструменты", - сообщила Мальмстрем.

Правила расчета цен китайского экспорта были согласованы в 2001 году, когда КНР вступила во Всемирную торговую организацию (ВТО). Однако часть положений соглашения теряет силу в конце 2016 года, в то время как в ЕС считают, что крупнейший экспортер в ЕС частично нарушает текущие ценовые нормы.

В заявлении Еврокомиссии также говорится, что Союз должен "поддерживать сильную защитную систему торговли", тогда как демпинг китайцев угрожает тысячам рабочих мест в ЕС. Ранее на этой неделе Евросоюз подал новую жалобу на Китай в ВТО по поставкам сырья для промышленности.