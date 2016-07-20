Розничная торговля в Украине с начала года увеличилась на 2,3%

Оборот розничной торговли в Украине в январе-июне 2016 года увеличился на 2,3% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года (в сопоставимых ценах) – до 527,5 миллиарда гривень, сообщается на сайте Государственной службы статистики.

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Согласно сообщению, больше всего вырос оборот розничной торговли в Киевской и Львовской областях – на 8,1% и 5,5%, до 27,4 миллиарда гривень и 31,4 миллиарда гривень соответственно. Наибольшее снижение оборота зафиксировано в Житомирской области – на 4,4%, до 13,7 миллиарда гривень. Розничный товарооборот в Киеве за отчетный период увеличился на 1,5% – до 84,5 миллиарда гривень.

Госстат напоминает, что данные приводятся без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и Севастополя, а также части зоны проведения антитеррористической операции.

Как сообщал УНИАН, по данным Госстата, в 2015 году оборот розничной торговли составил около 1 триллиона гривень, что на 20,7% меньше аналогичного показателя за 2014 год.