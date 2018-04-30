Проверка соцвыплат: помочь нуждающимся, наказать воров

Наведение порядка в архаичной системе оказания государством социальной помощи – новая задача, к которой приступило правительство. Она сравнима с подвигом Геракла по очистке авгиевых конюшен, требует непреклонной решимости и нестандартных подходов.

Постмайданные власти Украины понимают, что для создания системы эффективной социальной защиты нужно прекратить раздавать бюджетные средства всем подряд, направить их лишь действительно нуждающимся, а также минимизировать возможность злоупотреблений как со стороны чиновников, так и псевдо-неимущих ловкачей.

Для начала необходимо выяснить, кто, сколько и на каких основаниях получает в нашей стране социальные выплаты. К этому и приступило Министерство финансов, начав процесс верификации, то есть проверку получателей соцвыплат путем сопоставления баз данных.

Процветавший все 25 лет независимости Украины политический популизм привел к тому, что в самой бедной стране Европы количество социальных выплат превысило число ее жителей, так как многие граждане получают сразу несколько видов помощи. Самое интересное заключается в том, что никто из чиновников не может точно сказать, сколько всего людей, какие виды помощи и в каком объеме получают.

Известна лишь общая сумма: 43% расходов бюджета, 16,5% ВВП, более 360 млрд грн – именно столько в текущем году предусмотрено на всевозможную поддержку малоимущих, а порой и вполне обеспеченных украинцев. Это вдвое больше расходов на госзакупки и втрое больше затрат на оборону. Две трети этой суммы составляют пенсии, а остальные статьи включают растущие субсидии на оплату коммунальных услуг, выплаты при рождении ребенка, пособия безработным, выплаты фондов социального страхования, помощь переселенцам и многое другое.

В Евросоюзе, куда стремится Украина, средний показатель расходов на социальную сферу в 2013 году составлял 28% ВВП. Больше всех на поддержку нуждающихся тратили Франция и Дания (32% ВВП), меньше всех – Латвия (14% ВВП).

По силам ли находящейся в состоянии экономического кризиса и отражающей военную агрессию со стороны путинской России стране мириться с хаосом в сфере социальной защиты и продолжающейся практикой бездумной раздачи новых «социальных пирожков»?

Кто кого проверяет

Заявляя о старте верификации в начале прошлого года, тогдашний министр финансов Наталья Яресько объявила, что прекращение выплат тем, кто в них на самом деле не нуждается, и раскрытие коррупционных схем позволит сэкономить 5 млрд грн бюджетных средств. Многие эксперты назвали эту сумму заниженной и умножали ее в 3-4 раза в своих прогнозах, ссылаясь на международный опыт.

Однако представители социального крыла правительства, которые и отвечают за использование выделяемых на поддержку граждан средств, стали заявлять, что верификация не приведет к значительной чистке списков получателей соцпомощи и, соответственно, экономии государственных средств. Чтобы доказать это, Министерство социальной политики затеяло собственную параллельную проверку.

«При проведении нами верификации в 2015 году по Пенсионному фонду было около 80 тыс. сомнительных дел, которые мы обнаружили. Как будто цифра большая, но среди 13 млн пенсионеров - это лишь 0,6% от всех дел. То есть, это не будет 5 млрд, и никак не те 15-30 млрд грн, о которых все уши прожужжали так называемые «независимые эксперты». На тех редких случаях, которые обнаруживаются сейчас, такая значительная «экономия» просто невозможна», - сказал в интервью УНИАН вице-премьер-министр Павел Розенко.

Он не согласен с доводами экспертов, которые ссылались на опыт Грузии, Индии и Греции, где после проведения независимой верификации различных социальных выплат обнаруживалось от 30 до 50% злоупотреблений. По словам Розенко, система социальной помощи в Украине более совершенна.

Но вопросы вызывает тот факт, что, по официальным данным, в системе соцобеспечения Украины регистрируется лишь 0,9% ошибок и злоупотреблений при назначении помощи. При этом в Канаде, США, Великобритании их доля составляет до 5%. Неужели мы расходуем бюджетные средства эффективнее, чем в этих развитых странах?

Есть предположение, что удивительная эффективность национальной социальной системы связана с тем, что проверкой выплат у нас занимаются социнспекторы, подотчетные Министерству социальной политики. Явный конфликт интересов при проверке собственных коллег и порой руководителей как раз и дал 0,9% нарушений, что равняется порядка 700 тыс. грн экономии бюджетных средств в год. При этом содержание самих инспекторов обходится государству в 50 млн грн в год.

Весной текущего года в ответ на очередное заявление экс-министра социальной политики Розенко об отсутствии каких-либо успехов в процессе верификации в соцсети появилось письмо к Минсоцполитики за подписью замминистра финансов Романа Качура об уже выявленных за два месяца работы злоупотреблениях. В СМИ вышел ряд материалов, в которых чиновники из Минфина говорили о достаточно больших суммах возможных злоупотреблений в этой сфере.

Вскоре Розенко выступил с открытой критикой такого подхода, призвал Кабмин к субординации, и работники Минфина получили указание от министра Данилюка больше не комментировать данную тему. Сложилась странная ситуация, когда одни чиновники со всех площадок открыто заявляют об отсутствии нарушений, при этом сами проверяющие не проводят брифингов и не комментируют ход верификации. Даже на соответствующий информационный запрос в Министерство финансов, отправленный в начале июля, УНИАН ответа не получил.

Что в мутном болоте

Как бы там ни было, сейчас трудно долго утаивать любую информацию. Через свои источники, депутатские запросы, экспертные круги, общественные советы при министерствах УНИАН стало известно, что Минфин не только нашел множество потенциальных нарушений, но и подтвердил часть из них. В то же время, проверяющие из Минфина столкнулись с рядом проблем.

Во-первых, за полгода с начала верификации так и не были выделены запланированные 40 млн грн финансирования, работа проводится силами небольшой команды с привлечением волонтеров.

Во-вторых, сверка Министерством финансов множества самых разных реестров с информацией о гражданах - не такой простой процесс, как кажется. Беда в том, что в стране нет единого реестра получателей социальных выплат, хотя в 2011 году Всемирный банк выделил Украине 100 млн долл. на его создание. Теперь же правительство получило новый займ на 300 млн долл. от того же Всемирного банка, и часть этих средств опять направит на создание реестра.

Также у нас до сих пор не существует ряда других реестров, например, единой базы внутренних паспортов, что вообще выглядит нелепо в современном мире. А имеющиеся данные по разным направлениям часто разделены по регионам и могут существенно отличаться, вплоть до того, что часть информации недоступна в электронном виде.

Еще хуже то, что многие органы государственной и муниципальной власти, публично выступая за проверку, затягивают передачу данных Министерству финансов. Например, Министерство социальной политики передало Минфину лишь информацию о переселенцах, не предоставив реестр инвалидов. Министерство внутренних дел не предоставило реестр транспортных средств, чтобы можно было увидеть, кто из просящих помощь у государства приобретает дорогие автомобили.

Сегодня проверяющие располагают более-менее достаточной информацией по 22 млн получателей выплат. А сколько всего в Украине таких людей, пока никто сказать не может. Количество же самих социальных выплат в прошлом году достигало 48 млн.

В-третьих, и это, пожалуй, самая главная проблема на пути к получению реальных результатов верификации, рекомендации Минфина о проверке подозрительных выплат пока уходят в пустоту.

Министерство не может самостоятельно остановить выплаты, даже если выявило явные нарушения. Оно обязано отправлять рекомендации в Минсоцполитики, Пенсионный фонд или местные органы власти, которые должны проверить информацию и, в случае ее подтверждения, принять меры по остановке и возвращению незаконно полученной помощи.

Но делать это никто не спешит. Так, по данным источника в Минфине, из Министерства социальной политики пока поступило лишь несколько десятков ответов, в то время как число рекомендаций уже измеряется сотнями тысяч.

Разорвать порочный круг

В конце 2015 года главное финансовое ведомство страны провело простую физическую проверку получателей помощи среди переселенцев, вынужденных из-за геополитических авантюр Кремля покинуть места своего проживания. Их обязали лично явиться в отделения государственного «Ощадбанка» для оформления пособия на жилье, ведь право на помощь имеют лишь те, кто постоянно проживает на подконтрольных властям Украины территориях.

Из 274 тыс. семей, получавших помощь на тот момент, пришли в отделения «Ощадбанка» лишь 220 тыс. Оказалось, что порядка 50 тыс. семей получали помощь незаконно, не переехав на подконтрольную властям территорию Украины, либо эти деньги забирали нечистые на руку чиновники. Данный шаг позволил с июля 2015 по июль 2016 года сэкономить более 1 млрд грн бюджетных средств.

Появилась информация и о предварительных результатах электронной верификации с использованием баз данных по всем категориям получателей соцвыплат. За первые пять месяцев текущего года Минфин выдал более полумиллиона рекомендаций органам государственной власти проверить правомерность назначения помощи на общую сумму 733 млн грн в месяц, или почти 9 млрд грн в год.

Половина рекомендаций касается назначения субсидий, еще четверть – выплат переселенцам, 12% ставят под сомнение пенсионные выплаты, 8% - выплаты безработным. Такие данные свидетельствуют о том, что проблема неправомерного получения социальной помощи существует не только в сфере внутренне перемещенных лиц, а по всем категориям выплат.

Виды злоупотреблений в этой сфере бывают разными. Например, Государственная фискальная служба сообщает дату смерти человека, а Минсоцполитики и Пенсионный фонд - дату прекращения ему выплат. Логично, что эти даты должны совпадать, но проверяющие уже выявили 4,5 тыс. случаев, когда расхождение в датах смерти и прекращении выплат составляет несколько месяцев и даже лет.

На данный момент в целом выявлено более 60 тыс. случаев, когда социальные выплаты получают люди, которые по данным Государственной фискальной службы (ГФС) умерли, а более 80 тыс. получателей помощи из бюджета вообще никогда не существовали.

Нередки случаи использования для оформления выплат паспортов, которые были утеряны, или бланков документов, оставшихся на оккупированных территориях. В сфере назначения субсидий много нареканий на получение помощи теми, кто совершал за последний год покупки на сумму свыше 50 тыс. грн. Хотя чиновники поясняли, что комиссии могут в индивидуальном порядке назначать субсидию даже таким семьям, но вряд ли подобные решения принимаются сотнями тысяч.

Что даст очистка конюшен

Предварительный прогноз Минфина говорит о том, что среди 40 млн выплат, которые необходимо проверить, около 8%, или 3,2 млн, могут проводиться с нарушениями. В то же время, сложно предположить реальное количество злоупотреблений, не зная сколько из выявленных сомнительных выплат являются на самом деле незаконными, а не просто ошибками в несовершенных реестрах разных органов.

Чтобы это проверить, в отсутствие адекватной реакции на рекомендации со стороны центральных и местных органов исполнительной власти, министр финансов дал распоряжение подотчетной ему Государственной финансовой инспекции провести пробную проверку на местах.

Госфининспекция взяла в обработку 3% выданных рекомендаций и выяснилось, что 15% сомнительных выплат действительно являются незаконными, еще 43% находятся на стадии анализа. Нельзя сказать, что при проверке всех рекомендаций сохранится такое же соотношение злоупотреблений, но даже подтвержденные 15% дают понять, что доля незаконных в общем количестве социальных выплат никак не может равняться официальным 0,9%.

Таким образом, успешное проведение верификации не только позволит не допустить нецелевое использование бюджетных средств, но и уменьшит коррупцию, снизит социальные расходы.

Для реализации задуманного правительству необходимо сделать несколько важных шагов.

Во-первых, пора отказаться от практики «не выносить сор из избы» и признать проблему ошибок и злоупотреблений в социальных выплатах. Также необходимо выделить финансирование для проведения верификации и наделить Минфин всеми необходимыми полномочиями. Ведь проверяющие до сих пор не могут получить нужные базы данных, а также часто не имеют влияния на тех, кто игнорирует рекомендации.

Украине, наконец, следует войти в цифровую эру и свести информацию, разрозненно хранящуюся в разной форме по регионам и ведомствам, в единые электронные реестры. Это позволит улучшить качество имеющихся данных, облегчит и ускорит их обработку, снизит возможность злоупотреблений и ошибок.

Кроме того, нужно создать эффективную систему проверки претендующих на социальную помощь граждан. Заявления о том, что субсидию может получить практически любой, даже депутат парламента, хорошо звучат для успокоения соотечественников перед новым отопительным сезоном. Но на самом деле это также означает высокую вероятность направления уплаченных нами налогов в помощь не тем, кто в ней больше всего нуждается.

Стоит также обратить внимание на опыт других государств. Грузия в 2000-х, Греция и Австралия в 2010-х и многие другие страны вводили те или иные электронные системы, сводящие воедино данные разных ведомств по получателям социальной помощи. Это позволило им существенно сократить уровень нецелевого использования госсредств и перестать кормить мошенников и коррупционеров.

Электронные реестры и новые алгоритмы проверки помогут быстрее и более точно на местном уровне определять, кому и какие выплаты назначать. Это отсеет тех, кто оформляет по несколько пособий, льгот и субсидию, а при этом получает зарплату в конвертах. Именно недопущение нарушений на этапе назначения выплат должно стать приоритетом, ведь сейчас Минфин находит ошибки и злоупотребления постфактум, а значит вернуть уже выданные средства практически невозможно.

При правильно выстроенной системе 60-70% нарушений будут пресекаться на местном уровне. Тогда Министерству финансов не придется проверять миллионы всевозможных выплат, и оно сможет сосредоточиться на выявлении новых коррупционных схем в органах социальной защиты.

Дмитрий Сидоренко (УНИАН)