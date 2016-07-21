ПриватБанк обьявил награду 100 тысяч гривень за поимку грабителей инкассаторов в Харьковской области

ПриватБанк выплатит вознаграждение в размере 100 000 гривень за информацию, которая поможет задержать преступников, совершивших вооруженное нападение на инкассаторский автомобиль банка в Купянске (Харьковская область).

Как сообщили в службе безопасности банка, в 11:05 утра в ходе плановой инкассации торговой точки на инкассаторский автомобиль ПриватБанка было совершено вооруженное нападение двумя неизвестными преступниками, вооруженными стрелковым оружием.

Под угрозой применения оружия преступники смогли завладеть транспортным средством, которое через 2 минуты было обнаружено сотрудниками СБ банка и полиции недалеко от места преступления.

Водитель и экипаж инкассаторского автомобиля не пострадали. По данным СБ банка, из инкассаторского авто похищены 2,4 миллиона гривень в банкоматных кассетах, предназначенных для загрузки банкоматов, что значительно снижает шансы грабителей уйти от ответственности.

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“Благодаря слаженным действиям службы безопасности банка и полиции через 2 минуты после совершения преступления в регионе был объявлен розыск преступников, - отмечает руководитель службы безопасности ПриватБанка Станислав Крижановский. - Сотрудники службы инкассации банка предотвратили применение грабителями оружия в жилом квартале города, а многочисленные улики дают возможность расследовать преступление по горячим следам”.

За любую информацию о личности преступника, которая поможет быстрее раскрыть преступление, будет выплачено вознаграждение в размере 100 000 гривень. Передать информацию в банк можно по телефонам (056) 716-35-02 или (067) 565-12-34, по электронной почте dezhurka@pbank.com.ua, а также любым другим удобным способом. Анонимность гарантируется.

В рамках программы “ПриватБанк против преступности” банк гарантирует вознаграждение за информацию, способствующую раскрытию любого преступления, совершенного против банка - от вооруженного нападения на отделение до получения кредита по поддельному паспорту. За последние два года 95% преступлений были раскрыты в течение нескольких дней после совершения.