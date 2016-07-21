Министр финансов рассказал о "небольшой" задержке в сотрудничестве Украины и МВФ

В сотрудничестве Украины и Международного валютного фонда перед выделением третьего транша кредитных средств есть “небольшая” задержка до августа.

Об этом заявил министр финансов Александр Данилюк на экспертном форуме в Киеве.

“Меня спрашивают, когда будет заседание совета директоров (МВФ - УНИАН). Уже есть информация, что в июле его не будет. Да, есть, действительно, небольшая задержка до августа месяца”, - сказал он.

Также министр отметил, что задержка является нормальным рабочим процессом и не несет угрозы для дальнейшего сотрудничества.

По словам Данилюка, задержка так же не повлияет на курс гривни.

“Я не вижу никаких предпосылок для того, чтобы курс сейчас как-то реагировал на это. У нас ситуация с резервами достаточно стабильна, они растут, поэтому я не вижу никаких предпосылок для изменения курса”, - подчеркнул глава Минфина.

Как сообщал УНИАН, Совет директоров ключевого кредитора Украины Международного валютного фонда не внес Украину в расписание своих заседаний, распланированное до 29 июля включительно.

Читайте такжеГлава МВФ объяснила, почему затягивается решение по Украине: Рада не приняла всех законов

Ранее глава Департамента внешних связей МВФ Джерри Райс отмечал, что в августе Совет директоров уйдет на традиционные трехнедельные каникулы, и заседания, в этой связи, возобновятся только к концу августа - началу сентября. Райс также не исключал, что украинский вопрос, касающийся второго пересмотра программы сотрудничества, утвержденной в марте 2015 года, состоится в сентябре.

При этом премьер-министр Владимир Гройсман утверждал, что Украина выполнила все ключевые маяки программы реформ как по линии правительства, так и по линии парламента, и ожидает от Фонда одобрения проделанной работы и выделения нашей стране третьего кредитного транша в размере порядка 1 млрд долл.

МВФ одобрил программу сотрудничества с Украиной с использованием механизма расширенного финансирования в марте 2015 года сроком на 4 года и объемом финансирования 17,5 млрд долл. В прошлом году Украина получила по программе 2 транша объемами 5 и 1,7 млрд долл.

Осенью 2015 года Киев должен был пройти второй пересмотр программы и получить третий транш в размере 1,7 млрд долл. Однако ситуацию осложнили проведенные в октябре выборы в местные советы, а затем серьезные политические споры вокруг налоговой реформы и формирования бюджета на 2016 год. Сотрудничество с МВФ было фактически «заморожено».

В начале 2016 года политическое противостояние ветвей власти в Украине усилилось. Директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард призвала украинские власти разрешить политическое противостояние и предпринять ряд срочных мер для преодоления коррупции. Однако переговоры с Фондом были возобновлены только в конце апреля - с приходом к власти нового правительства во главе с экс-спикером парламента Владимиром Гройсманом.

Возвращение к диалогу приветствовали в Киеве и Вашингтоне. Совет директоров МВФ запланировал заседание по Украине в июле. Первоначально предполагалось, что оно состоится в первой половине месяца. Однако позднее, из-за роста популистических настроений, Верховная Рада не смогла принять ряд законопроектов из пакета МВФ, что стало одной из причин отсрочки заседания.