У Испании проблемы с бюджетом: попросит у Брюсселя отсрочку на сокращение дефицита

Власти Испании намерены в ближайшие дни запросить у Брюсселя два дополнительных года для корректировки дефицита государственного бюджета, сообщает Прайм со ссылкой на газету El Pais.

"На прошедшей неделе совет министров экономики и финансов стран Евросоюза (Экофин) признал, что Испания и Португалия, члены еврозоны, не предприняли достаточно эффективных действия для снижения дефицитов своих бюджетов. Таким образом, они согласились с мнением Еврокомиссии. Это означает автоматический запуск процедуры наложения штрафа на эти страны, который может составить 0,2% их ВВП", - говорится в сообщении.

Согласно установленному порядку, ЕК в течение 20 дней должна представить предложения по этим санкциям. Однако по закону, штрафы могут быть снижены или даже обнулены – для этого властям Испании и Португалии необходимо в течение десяти дней подать обоснованный запрос.

"Испания попросит еще два года для корректировки дефицита госбюджета до 3% от ее ВВП к 2018 году. (И.о.) министра экономики страны Луис де Гиндос в ближайшие дни проведет переговоры с еврокомиссаром Пьером Московиси по новым условиям", - пишет издание.

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Для Испании выгоден "двухлетний" путь, отмечает El Pais, поскольку доходы в госбюджет королевства оказались значительно ниже ожидаемых. Брюссель, в свою очередь, согласен растянуть этот процесс на два года - на фоне политической неопределенности в самой Испании. Весной Еврокомиссия уже выступила с предложением продлить программу корректировки госбюджета Испании еще на один год, напоминает издание.

В ЕС существует Пакт стабильности и роста, который ограничивает дефицит бюджета каждой из стран ЕС в 3% ее ВВП, а госдолг – 60% ВВП. Если государство превышает этот порог, ЕС вводит в его отношении процедуру принудительного снижения показателей и устанавливает срок, в течение которого это должно быть сделано.

Дефицит бюджета Португалии в 2015 году составил 4,4% ВВП, дефицит Испании составил в 2015 году 5,1% ВВП. При этом по рекомендации ЕК правительства двух стран должны были сократить дефицит к концу 2015 года до 4,2% ВВП для Испании и 2,5% ВВП для Португалии.