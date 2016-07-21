Данилюк считает нереальной конфискацию арестованных средств режима Януковича в этом году

Конфискация в государственный бюджет арестованных средств режима Януковича в 2016 году не выглядит реалистичной, заявил министр финансов Александр Данилюк на экспертном форуме в Киеве.

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"Я бы хотел, чтобы это (конфискация - УНИАН) произошло в текущем году, но это уже не выглядит реальностью", - сказал он.

По словам Данилюка, подобная ситуация негативно влияет на бюджетный процесс в Украине.

"Меня это очень сильно волнует. В этом году уже было заложено 7,7 млрд грн от спецконфискации. Такой подход к бюджетированию, когда мы что-то закладываем, а потом не получаем - это нужно прекращать. Нам эти средства нужно конфисковать законным путем как можно быстрее, они должны работать на людей", - отметил глава Минфина.

Как сообщал УНИАН, 16 июня Верховная Рада отказалась включить в повестку дня своей работы законопроект №4811 о спецконфискации в пользу государства активов, полученных коррупционным путем.

По словам авторов документа, он позволит вернуть в государственный бюджет арестованные деньги представителей режима экс-президента Виктора Януковича и направить их на обеспечение государственного оборонного заказа. При этом объем арестованных средств достигает 1,5 млрд долл.

5 июля народный депутат от фракции «Блок Петра Порошенко» Иван Винник заявил, что народные депутаты из состава коалиции отзывают из Верховной Рады законопроект о спецконфискации и внесут новый проект закона.