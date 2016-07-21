Нацбанк пересчитал резервы: почти на $6 миллионов меньше предварительных данных

Золотовалютные резервы Национального банка Украины в июне 2016 года выросли на 3,3%, или на 445 миллионов долларов - до 13,981 миллиарда долларов, сообщается на сайте регулятора.

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Ранее, 7 июля, НБУ сообщал, что его золотовалютные резервы в июне выросли на 3,3% или на 451 миллион долларов - до 13,988 миллиарда долларов. Таким образом, обновленные оценки НБУ по уровню резервов на начало июля на 5,97 миллиона долларов ниже предварительных данных.

Как сообщал УНИАН, международные резервы Украины, по предварительным данным, на 1 июня 2016 года составили 13,536 миллиарда долларов США в эквиваленте, что на 2,2%, или на 295 миллионов долларов, больше показателя на 1 мая.

По прогнозам НБУ, объем международных резервов Украины к концу года составит 18,7 миллиарда долларов, при этом ключевым условием их роста является возобновление сотрудничества с Международным валютным фондом.

В 2015 году золотовалютные резервы Украины выросли на 77%, или на 5,767 миллиарда долларов, – до 13,3 миллиарда долларов.