Вкладчикам "Фидобанка" возобновят выплаты с 22 июля

Фонд гарантирования вкладов физических лиц с 22 июля возобновит выплаты вкладчикам ликвидируемого "Фидобанка", сообщила пресс-служба фонда.

Согласно сообщению, для получения средств вкладчики "Фидобанка" с 22 июля по 2 сентября 2016 года включительно могут обращаться в учреждения банков-агентов фонда: "Укргазбанк", ПУМБ, "Кредобанк", "Кредит Днепр", "Пивденный", "Альфа Банк".

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Как сообщал УНИАН, Фонд гарантирования вкладов физических лиц с 20 июля начал ликвидацию "Фидобанка" на основании решения Национального банка Украины об отзыве банковской лицензии и ликвидации финансового учреждения.

Фонд гарантирования ввел временную администрацию в принадлежащий Александру Адаричу "Фидобанк" 20 мая. До этого банк сообщал о проблемах с ликвидностью и оттоке средств со счетов клиентов, однако надеялся разрешить ситуацию и стабилизировать работу.

"Фидобанк" (ранее - банк "Ажио", "СЕБ Банк", г. Киев) работает на рынке Украины с 1991 года. Свыше 99% акций банка принадлежат Александру Адаричу.