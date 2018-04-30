100 дней премьера Гройсмана: с новыми тарифами и без денег МВФ

Украинское правительство во главе с Владимиром Гройсманом отмечает первые сто дней руководства страной. Традиционных «итоговых» мероприятий по этому поводу не будет. Как подчеркивал сам премьер, он на должности «всего три месяца», и говорить о каких-либо значимых победах пока рано.

Оно и понятно: за всю историю подсчетов и оценок ста дней у власти, наиболее результативным был, пожалуй, только президент США Теодор Рузвельт. Он принял страну в состоянии глубокой депрессии и сумел в кратчайшие сроки разработать и принять 15 ключевых экономических законов, двинувших американскую экономику на дорогу стратегического роста. Ни до него, ни после таких результатов никто не продемонстрировал.

Владимир Гройсман принял страну на выходе из глубокого кризиса - в начале года украинский Госстат впервые за несколько лет фиксировал начало экономического роста. Однако раздираемая популистскими и военными баталиями Украина заметно сбавила темпы реформ и фактически заморозила диалог с ключевыми кредиторами - в первую очередь Международным валютным фондом. Если в сентябре 2015-го директор - распорядитель МВФ Кристин Лагард рассыпалась в комплиментах Киеву, то уже в феврале 2016-го прислала украинским властям четыре сухие строчки обращения, в которых пригрозила закрыть перед Украиной дверь, не исправь Киев ситуацию в экономике и борьбе с коррупцией.

Шанс для исправлений традиционно увидели в «перезагрузке» власти, а конкретнее – смене правительства. Президент Петр Порошенко решил на марше сменить премьера и обновить Кабмин, в надежде, что новые люди выведут Украину из глухого угла. Однако скамейка «запасных» у президента оказалась короче некуда, и выбирать не пришлось. На тот момент спикер парламента Гройсман стал единственно возможным компромиссом, устроившим переформатированную парламентскую коалицию. Он и был назначен на должность премьер-министра 14 апреля текущего года голосами пропрезидентской фракции и блока экс-премьера Арсения Яценюка, ушедшего после нескольких месяцев политического маневрирования в отставку, а также части кандидатов - мажоритарщиков.

В этой связи перед новым Кабинетом министров и его главой даже не ставили каких-то масштабных задач и не связывали с серьезных экономических ожиданий, за которые потом можно было бы спросить по всей строгости. Эксперты тогда в один голос отмечали: если надежд на новый Кабмин никто не возлагает, значит, он либо так и останется «проходным», либо порадует прорывом. Гройсман пообещал прорыв. «Я покажу, как надо управлять государством», - сказал он стране в день своего избрания главой правительства.

Достижения

Сразу после назначения Гройсман назвал основные приоритеты своей работы, в число которых вошло наведение порядка на рынке энергоресурсов, на таможне, в дорожном хозяйстве и на рынке лекарств.

Объясняя выбор задач, Гройсман отмечал, что это наиболее проблемные сферы, с которыми сталкивается каждый украинец. О ценах на медикаменты, о поборах на таможне, о плачевном состоянии украинских дорог и непрозрачном тарифообразовании, отмечал премьер, не говорит лишь ленивый.

И вот, уже к середине мая Кабмин принял решение об упрощении процедуры лицензирования импортных лекарств, производства США, ЕС и Японии, договорился создать специальный Дорожный фонд, который аккумулировал бы средства на строительство качественных дорог по всей стране, а в июне подступился к реформе таможни, проведя при поддержке правительства США анализ ее работы. Уже к августу в Киеве ждут доклад специальной миссии Пограничной и таможенной службы США по реформе украинской таможенной службы. Все советы американских специалистов рассчитывают воплотить к лету 2017 года.

Неожиданным стало решение ввести с 1 мая единые рыночные цены на газ для всех категорий потребителей. Введение этой нормы одномоментно не требовал даже МВФ. Но Гройсман таким образом поставил точку во всевозможных ценовых схемах и тарифных игрищах на рынке газа, создававших основу для коррупции ставших черной дырой экономики объемом 50 млрд долл. На эту дыру МВФ указывал 10 лет к ряду, но рассчитывал, что разобраться с ней удастся лишь к апрелю 2017 года. Украина ускорила процесс.

Рост тарифов ожидаемо вызвал негативную реакцию популистов. Ответом на их выпады стало внимание правительства к другой задаче - обеспечению адресной помощи малоимущим. К началу нового отопительного сезона число семей, которым потребуется государственная субсидия, вырастет до 9 млн. По сути, каждый четвертый украинец не сможет своими силами оплатить газ и коммунальные услуги в тех объемах, в которых он привык потреблять, по тем ценам, которые будут установлены. Но в Кабмине обещают, что помочь смогут всем: в бюджете на субсидии заложены 40 млрд грн.

Правда, в дальнейшем ресурсы доведется экономить и использовать эффективно. С 2017 года в стране заработает Фонд энергоэффективности, который, как ожидается, станет механизмом передачи рационализаторских технологий, что называется, в «каждый дом». Концепцию работы такого фонда Кабмин утвердил в июле.

Говоря об энергетике нельзя не отметить и заявлений правительства о необходимости наращивать собственную добычу топлива - для полного обеспечения внутренних потребностей и организации экспорта излишков. Премьер не раз подчеркивал: страна располагает богатыми недрами, чтобы уже в 2020 году стать полностью энергонезависимой. К слову, при премьере Гройсмане Украина по-прежнему не закупала российский газ у «Газпрома», ограничиваясь закупками на немецком хабе.

Нельзя не отметить и достижений Гройсма на на международной арене. Сам премьер побывал в Вашингтоне, Берлине и Брюсселе, где встретился с ключевыми чиновниками, и принял в Киеве лидера Канады ДжастинаТрюдо, который привез Соглашение о зоне свободной торговли и доступе украинских товаров на рынок емкость более 500 млрд долл.

Не отставали и новые министры. В частности, в апреле министр финансов Александр Данилюк от имени правительства подписал соглашение о кредитных гарантиях со стороны США на 1 млрд долл. Деньги под эти гарантии будут привлечены ориентировочно в августе-сентябре. Также - в августе - сентябре Украина рассчитывает получить кредитный транш от Международного валютного фонда, с которым, по словам Данилюка, решены все спорные вопросы.

Тут, правда, стоит сказать, что изначально Совет директоров МВФ по украинскому вопросу должен был провести заседание до конца июля. Однако некие «технические детали», которые в Киеве и Вашингтоне связывают с нежеланием парламента принимать подготовленные правительством законы, не позволили реализовать ранее оговоренные планы. На прошлой неделе директор - распорядитель Фонда очень четко дала понять: больших претензий к Украине действительно нет, но законы должны быть приняты, а работа выполнена. Тогда есть смысл обсуждать программу реформ.

И тем не менее, в Киеве ждут возобновление кредитования украинской экономики со стороны Фонда. Это станет хорошим сигналом для потенциальных инвесторов, на которых Украина очень рассчитывает. По прогнозам правительстваименно приток инвестиций в объеме 4,5 млрд долл станет ключевым драйвером экономического роста в 2017 году.

Причем инвестиции ждут не только из оффшорного Кипра, а из государств Большой двадцатки. Одним из инструментов достижения цели станут соглашения о зонах свободной торговли. К концу года, вслед за Канадой, в правительстве рассчитывают выйти на финальный документ с Израилем.

В помощь правительству будет и рост цен на ключевые товарыукраинского экспорта. Итог ста дней Гройсмана пришелся как раз на рост цен на товарных рынках, что сразу привело к удивившему пессимистично настроенных украинцев робкому укреплению гривни.

«Мы видим сегодня положительные сигналы развития национальной экономики и стабилизации ситуации, в том числе стабилизации национальной валюты. Это хорошие сигналы, но надо понимать, что их нужно усиливать, чтобы рост был больше, и люди это почувствовали», - говорил премьер на недавнем правительственном совещании.

К слову, на этом же совещании министры приняли решение максимально упростить процедуру заключения браков в Украине, ограничив все формальности одним днем. Приветствуя эту инициативу, Гройсман предложил одновременно запретить в Украине разводы, поскольку семья для украинца, уверен премьер, - это главная ценность, которую стоит охранять.

Угрозы и риски

Своим видением о 100 днях правительства Гройсмана с УНИАН поделились эксперты. Они отметили ход с установлением рыночной цены на газ и весьма положительно отозвались о стремлении премьера побороть популизм, активно используемый политическими партиями и движениями для манипулирования избирателями. Однако в целом эксперты осторожны в оценках стартового этапа нового национального правительства.

По данным исследования Фонда «Демократические инициативы им. Илька Кучерива», в целом деятельность правительства оценивается на 4,6 балла из 10 возможных, при этом работа самого премьера Владимира Гройсмана оценивается несколько выше - на 5,3 балла из 10 возможных. В числе основных политических успехов называют установление одной политической линии с президентом Украины, готовность работать с общественными организациями, присутствие реформаторов в правительстве и значительные экономические амбиции министров при фактическом отсутствии политических амбиций.

«В то же время неудачами правительства названы кадровая политика, определенные провалы в социальных вопросах в связи с ростом тарифов, а также скомпрометированность руководства Государственной фискальной службы», - говорится в исследовании.

В то же время, по мнению руководителя аналитического подразделения ICU Александра Вальчишена, очевидно, что государство стало больше тратить денег в экономику.

«Для поддержания финансовой стабильности правительство пошло на непопулярный шаг в тарифной политике. Это финансово оздоровляет НАК «Нафтогаз Украины» и открывает дорогу для предоставления Украине следующего транша МВФ», - уверен Вальчишен.

С ним солидарен и старший научный сотрудник Института экономических исследований и политических консультаций Андрей Бутин. По его мнению, наряду с тарифным регулированием весьма удачными были шаги, направленные на улучшение и упрощение процедуры перемещения товаров через границу в части внедрения системы единого окна на таможне, видеофиксации при проведении проверок и досмотров.

«Однако серьезный негатив таится в проблемных секторах внешней торговли, а именно потере традиционных рынков. В частности, серьезный минус - ограничения Молдовы по импорту нашей продукции и отсутствие адекватного и четкого ответа с нашей стороны на такие действия. Нельзя не отметить и проблем, связанных с транзитом наших товаров в страны Средней Азии (запретом Российской Федерации на ввоз и транзит украинских товаров в третьи страны по территории России, введенный в июле - УНИАН)», - подчеркнул эксперт.

Просчеты в экспортной политике отметил и партнер аналитической группы DaVinci AG Андрей Колпаков. По его мнению, Кабмин Гройсмана действует в рамках наследства, которое оставили ему предыдущие правительства.

«Пока что есть много заявлений, которые не блещут новизной и, к тому же, очень пространны и в большинстве своем лишены сути. Мне хотелось бы ошибиться, но нынешний Кабмин болен болезнью «тотальных побед», которые замещают здравый смысл. Причем на фоне негативной ситуации это выглядит все более тревожным симптомом, - отметил Колпаков. - Странно, к примеру, наблюдать бравурные заявления о запуске Офиса по продвижению экспорта в духе «работа только начинается!» от людей, которые давно работают в этой теме и с учетом просто аховой ситуации с внешней торговлей. Равно как странно надеяться, что Офис по привлечению инвестиций без налоговой реформы сможет остановить негативные тенденции».

Осторожен в оценках и директор экономических программ Центра Разумкова Василий Юрчишин. По его мнению, общие проблемы, связанные с дерегулированием экономики, остались в подавляющем большинстве только декларациями. Эксперт уверен, что скоординированность разных ветвей власти и действия по либерализации, которую нужно понимать не как вседозволенность, а как доминирование рыночных инструментов над административными, пока еще не работают.

«Предыдущее правительство заложило основы для укрепления экономики страны, провело попытки сбалансированности различных финансовых потоков и бюджетов. Была начата фискальная децентрализация. Правительству Гройсмана необходимо идти дальше, особенно увеличить прозрачность процессов. В этом смысле показательной может стать запланированная приватизация, которая продемонстрирует, насколько тезисы правительства о рыночности и прозрачности реально соотносятся с действиями», - отметил Юрчишин.

Стоит сказать, что 100 дней Гройсмана должны были ознаменоваться как раз стартом приватизации. Одесский припортовый завод планировали продать 26 июля. Однако отсутствие заявок от покупателей вынудило власти отменить конкурс и пообещать новую попытку продажи актива со сниженной на треть ценой осенью 2016 года.

Что же до общеэкономических перспектив, то здесь эксперты ждут более смелых и уверенных действий министров. Как подчеркнул экономист Юрчишин, правительству следует быть смелее и не отталкиваться от консервативных оценок ситуации. «Не могу сказать, что заявленный рост экономики в 1-2% (на 2016-2017 годы - УНИАН) является результатом чрезвычайно революционных реформ. Скорее, это показатель, который характеризует минимальную самовыживаемость, как экономики, так и экономических субъектов. Для восстановления экономики после падения в результате различных действий и событий, рост нужен в течение нескольких лет хотя бы на уровне 7-8%», - резюмировал эксперт.

Чего ждать от следующих 100 дней?

Ждет ли Украину экономический прорыв, будет зависеть от ряда факторов. В том числе от того, удастся ли КабминуГройсмана вывести экономику из тени, привлечь на модернизацию производства деньги зарубежных инвесторов и собственных олигархов, спрятанные по офшорам. Ведь после панамского скандала тема деофшоризации украинской экономики, львиная доля которой зарегистрирована в заокеанских юрисдикциях с низкими налоговыми ставками, была и остается очень актуальной.

Пока международные организации рейтинговые агентства не дают Украине оптимистических прогнозов. Да и сам премьер, выступая перед читателями Facebook каждый понедельник, не спешит устанавливать сроки преобразований, ограничиваясь лишь обещанием того, что «все нужные решения будут приняты».

Но очевидно одно: страна и экономика заработает тогда, когда здесь появятся деньги: инвестиционные, кредитные, выведенные из тени и офшоров. Только тогда Украина сможет расправить крылья и начать производство той самой добавочной стоимости, о которой регулярно говорят первые лица страны. Только тогда получится добиться реальной конкуренции на рынках - без монополистов, с четкими правилами и с независимыми регуляторами. Только тогда именно бизнес и рынок, а не власти будут устанавливать цену на продукт, услугу, что заметно снизит степень административного влияния государства в экономике.

Реально работающий рынок позволит реформировать законодательную базу страны эффективно и одномоментно - без необходимости постоянных законодательных изменений под тот или иной случай. Реальный рынок позволит обеспечить доступ к ресурсам - энергетическим, финансовым, сырьевым.

Этого ждут эксперты, этого ждут предприниматели. Реальные шаги на этом пути должен продемонстрировать и Кабмин на следующем этапе своей работы. Первыми в этом списке задач должны стать увольнение дискредитировавших себя чиновников, уменьшение давления на бизнес, реальные преобразования в судебной системе, работе прокуратуры, функционировании государственной службы и в антикоррупционной политике.

Однако, здесь правительству без активной и скоординированной работы с президентом, прокуратурой и судебной системы не справиться.

Оправдает ли Кабмин новые ожидания общества, увидим очень скоро - через 100 дней, итог которых придется как раз на начало отопительного сезона и активную фазу формирования бюджета на будущий год.

Олеся Сафронова