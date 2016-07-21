100 дней Кабмина Гройсмана: эксперты поставили оценку деятельности правительства

Ключевыми экономическими достижениями правительства Владимира Гройсмана, приступившего к исполнению обязанностей в середине апреля текущего года, стали преобразования в энергетике, установление рыночных цен на газ для всех категорий потребителей, либерализация рынка лекарств, а также восстановление диалога с международными финансовыми организациями.

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Об этом говорится в исследовании Фонда «Демократические инициативы им. Илька Кучерива», представленном на форуме «100 дней правительства: первые оценки и дальнейшие ожидания» в Киеве.

В исследовании приняли участие 42 эксперта - представителя различных общественных организаций. Они оценивали деятельность правительства по 10-балльной системе.

«В целом деятельность правительства оценивается на 4,6 балла из 10, при этом работа самого премьера Владимира Гройсмана оценивается несколько выше - на 5,3 балла из 10 возможных», - говорится в исследовании.

При этом в числе основных политических успехов называют установление одной политической линии с президентом Украины, готовность работать с общественными организациями, присутствие реформаторов в правительстве и значительные экономические амбиции министров при фактическом отсутствии политических амбиций.

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«В то же время неудачами правительства названы кадровая политика, определенные провалы в социальных вопросах в связи с ростом тарифов, а также скомпрометированность руководства Государственной фискальной службы», - говорится в исследовании.

Первоочередными шагами, которых ждут от правительства, эксперты назвали увольнение дискредитировавших себя чиновников и уменьшение давления на бизнес. Кроме того, общество ждет реальных преобразований в судебной системе, работе прокуратуры, функционировании государственной службы и антикоррупционной политике.

Как сообщал УНИАН, в конце июля правительство Владимира Гройсмана отмечает 100 дней пребывания в исполнительной власти. Ключевыми достижениями за этот период в правительстве называют сохранение макроэкономической стабильности, наведение порядка в сфере тарифной политики путем установления единой рыночной цены на газ, восстановление диалога с кредиторами и донорами - а именно правительствами США и Евросоюза.