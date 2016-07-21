Европейский центробанк сохранил базовую ставку на рекордно низком уровне 0%

18:26, 21 июля 2016
Финансы
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Ставка по депозитам сохранена на уровне минус 0,4%, маржинальная ставка осталась на отметке 0,25%.

REUTERS

Совет управляющих Европейского центрального банка (ЕЦБ) на заседании в четверг сохранил базовую процентную ставку на рекордно низком уровне 0%, следует из пресс-релиза регулятора, передает Прайм.

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Ставка по депозитам сохранена на уровне минус 0,4%, маржинальная ставка осталась на отметке 0,25%.

"Совет управляющих по-прежнему ожидает, что ключевые процентные ставки ЕЦБ останутся на текущих или более низких уровнях в течение длительного периода времени", - говорится в сообщении регулятора.

ЕЦБ также сохранил объем выкупа активов в рамках программы количественного смягчения (QE) на уровне 80 миллиардов евро ежемесячно. Выкуп продлится до марта 2017 года, однако срок действия программы может быть продлен при необходимости.

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