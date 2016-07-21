Государственный "Ощадбанк" за полгода получил более 250 миллионов прибыли

Государственный «Ощадбанк» по итогам первого полугодия 2016 года получил 251,5 млн грн чистой прибыли против убытка 2,814 млрд грн за аналогичный период 2015 года, сообщила пресс-служба финансового учреждения.

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Согласно сообщению, активы банка за полгода увеличились на 25,8 млрд грн, или на 16,2%, - до 184,9 млрд грн, объем кредитов - на 2,4 млрд грн, или на 2,4%, - до 102,7 млрд грн, собственный капитал банка - на 7,1 млрд грн, или на 96,2%, - до 14,4 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, государственный «Ощадбанк» в 2015 году потратил на формирование резервов 17,2 млрд грн, что стало причиной получения банком убытка по результатам года в размере 12,3 млрд грн, который почти в 1,5 раза больше убытка по итогам 2014 года на уровне 8,5 млрд грн.

Справка УНИАН. «Государственный сберегательный банк Украины» («Ощадбанк») зарегистрирован Национальным банком Украины 31 декабря 1991 года. 100% акций банка принадлежат государству.