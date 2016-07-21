Монетный двор чеканит памятные монеты к 25-й годовщине независимости Украины (фоторепортаж)

Ко Дню Независимости Украины Национальный банк введет в обращение серию из шести монет "Возрождение украинской государственности", сообщает пресс-служба Нацбанка.

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Согласно решению правления НБУ, с 17 августа будут введены в обращение шесть памятных монет:

- "25 лет независимости Украины" номиналом 250 грн из золота, категория качества чеканки "пруф", тираж - 400 шт.;

- "25 лет независимости Украины" номиналом 20 грн из серебра, категория качества чеканки "пруф", тираж - 3500 шт.;

- "25 лет независимости Украины" номиналом 5 грн из нейзильбера, категория качества чеканки "специальный анциркулейтед", тираж - до 50 000 шт.;

- "Казацкое государство" номиналом 5 грн из нейзильбера, категория качества чеканки "специальный анциркулейтед", тираж - до 50 000 шт.;

- "Галицкое королевство" номиналом 5 грн из нейзильбера, категория качества чеканки "специальный анциркулейтедˮ, тираж - до 50 000 шт.;

- "Киевская Русь" номиналом 5 грн из нейзильбера, категория качества чеканки "специальный анциркулейтедˮ, тираж - до 50 000 шт.

По данным Нацбанка, за период своего существования (с 1998 года) Монетный двор отчеканил около 15 млн памятных монет, почти 10 млрд разменных и оборотных монет.