Антимонопольный комитет разрешил гражданину Омана купить украинский "Финексбанк"

Антимонопольный комитет разрешил гражданину Омана купить более 50% украинского «Финексбанка», сообщила пресс-служба АМКУ.

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«Предоставлено разрешение физическому лицу - гражданину Омана на приобретение акций ПАО «Финексбанк», что обеспечивает превышение 50% голосов в высшем органе управления общества», - говорится в сообщении.

Справка УНИАН. «Финексбанк» работает на рынке Украины с 1991 года и входит в группу небольших финучреждений по размеру активов.

По данным Национального банка Украины, владельцами финучреждения по состоянию на 3 февраля 2016 года являлись гражданка Латвии Анна Сидорова – 50% акций и гражданин Украины Сергей Осьмухин - 49,99967%.