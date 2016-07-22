Квартальная прибыль Visa упала более чем в 4 раза

Одна из крупнейших в мире платежных сетей Visa сообщила в четверг о прибыли в III квартале американского финансового года и объявила о программе обратного выкупа своих акций на сумму $5 млрд.

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Согласно опубликованной отчетности, чистая прибыль Visa за период, закончившийся 30 июня, упала более чем в 4 раза, до $412 млн, или 17 центов на акцию против $1,7 млрд, или 69 центов годом ранее, передает RNS.

Скорректированная прибыль, исключающая разовые операции, в частности затраты на приобретение Visa Europe, составила 69 центов на акцию. Средняя прогнозная оценка 33 аналитиков, опрошенных Bloomberg, при этом составляла 67 центов.

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Выручка компании за квартал выросла на 3,2% , до $3,63 млрд, что совпало с оценками аналитиков. Операционные расходы выросли на 155%, до $3,2 млрд, за счет сделки по покупке Visa Europe. Объем платежей увеличился на 10%, до $1,35 трлн, с поправкой на колебания валютных курсов. Число обработанных транзакций выросло на 10%, до $19,8 млрд.

Компания также сообщила о заключении соглашения с PayPal по сбору и обмену данными, что, согласно совместному заявлению, сделает удобным для клиентов PayPal использование карт Visa в своих сделках.

В отчетном квартале Visa завершила сделку на €16,5 млрд ($18,2 млрд) по приобретению Visa Europe. Компании разделились в 2007 году, в преддверии проведения Visa IPO в США. Сделка по объединению является частью стратегии главы Visa Чарли Шарфа по усилению присутствия компании в Европе, переживающей сегодня бум мобильных платежей.