Глава МВФ призвала поскорее устранить неопределенность вокруг выхода Британии из ЕС

Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард считает, что необходимо как можно скорее устранить неопределенность вокруг выхода Великобритании из Евросоюза.

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Об этом она заявила на пресс-конференции в Пекине.

"Неопределенность, которая окружает сроки выхода Великобритании из ЕС, должна быть устранена как можно скорее, чтобы мы могли знать условия ее торговли с партнерами и путь, по которому Великобритания продолжит идти в мировой экономике с партнерами", - сказала она, передает Прайм.

Ранее Лагард заявила, что МВФ рассматривает референдум в Великобритании как дополнительный ограничительный фактор для мировой экономики, в которой дела и так обстоят не лучшим образом.

Как сообщал УНАН, МВФ после Brexit ухудшил оценку роста мировой экономики в пятый раз за 15 месяцев.

В Великобритании 23 июня прошел референдум по членству страны в Евросоюзе. Согласно официальным данным, за выход страны из ЕС проголосовали 51,9% британцев. Премьер-министр страны Дэвид Кэмерон ушел в отставку. Новым премьером стала экс-глава МВД Британии Тереза Мэй, которая занимается формированием нового правительства страны.