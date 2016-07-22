Трамп собирается бороться с демпингом и "валютными манипуляциями" Китая

Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп пообещал бороться с демпингом и "валютными манипуляциями" Китая.

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"Мы будем наказывать (за) все торговые нарушения, в том числе и через использование налогов и тарифов, против любой страны, которая жульничает. Это включает и то, что мы остановим возмутительное воровство интеллектуальной собственности Китаем, а также их незаконный демпинг и разрушительное манипулирование валютой", — сказал Трамп, передает РИА Новости.

"По нашим ужасным торговым соглашениям с Китаем и многими другими будут проведены полностью новые переговоры", — добавил он.

Как сообщал УНИАН, миллиардер Дональд Трамп официально согласился стать кандидатом в президенты США от Республиканской партии. Он пообещал американцам "новую и справедливую" торговую политику, защиту рабочих мест и снижение налогов.