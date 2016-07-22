Работающие банки Украины за полгода получили более 9 миллиардов убытка

Суммарный убыток работающих банков Украины, без учета неплатежеспособных, в первом полугодии 2016 года составил 9,18 млрд грн.

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Как сообщается на сайте Национального банка Украины, при этом работающие в Украине банки в июне второй месяц подряд суммарно получили прибыль в размере 50 млн грн.

По данным НБУ, 78 банков за июнь получили прибыли на общую сумму 1,6 млрд грн. Чистый процентный доход банков за июнь составил 4,2 млрд грн, чистый комиссионный доход - 2,2 млрд грн.

Доходы банков Украины за январь-июнь 2016 по сравнению с соответствующим периодом 2015 были меньше на 13% и составили 88 млрд грн. Расходы банков Украины за январь-июнь 2016 по сравнению с соответствующим периодом 2015 были меньше на 25% и составили 97,2 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, работающие банки в Украине, без учета неплатежеспособных финучреждений, по итогам мая 2016 года получили прибыль на общую сумму 2,1 млрд грн, при этом положительный результат за месяц зафиксирован впервые за последние 13 месяцев.

Банковская система Украины, без учета неплатежеспособных финучреждений, в 2015 году получила рекордный убыток на уровне 66,6 млрд грн. В том числе 71 банк завершил 2015 год с прибылью, общая сумма которой составила 5,2 млрд грн.