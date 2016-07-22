Кабмин выделил 17 миллионов на веб-портал госзакупок Prozorro

Кабинет министров Украины выделил 17 млн грн на поддержку и модернизацию веб-портала государственных закупок Prozorro, что поможет подготовить систему к полноценному запуску для всех заказчиков с 1 августа.

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Соответствующее постановление было принято на заседании правительства в пятницу.

“Это предоставление финансовой поддержки функционирования веб-портала по вопросам государственных закупок в сумме 17 млн грн. Эти средства планируется направить на разработку, покупку, комплектацию и модернизацию программно-аппаратного комплекса, который обеспечивает функционирование веб-портала по вопросам закупок”, - сказал министр экономического развития и торговли Степан Кубив, представляя постановление.

Как сообщал УНИАН, американское агентство по развитию USAID намерено выделить правительству Украины 14 миллионов долларов для продвижения в стране электронного управления, в частности системы электронных государственных закупок Prozorro.

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Верховная Рада 25 декабря 2015 года приняла закон, устанавливающий обязательное проведение всех государственных закупок через систему электронных закупок Prozorro с 1 апреля 2016 года для министерств и крупных госкомпаний, а с 1 августа 2016 года – для всех госкомпаний и госорганов.

Экономия бюджетных средств благодаря системе электронных государственных закупок Prozorro в мае 2016 года составила 217 миллионов гривень при 16,4 тысячи проведенных тендеров. Ожидается, что по итогам 2016 года использование Prozorro позволит сэкономить около 5 миллиардов гривень, в 2017 году - 50 миллиардов гривень.

Украинская система Prozorro получила международную премию в сфере закупок World Procurement Awards (WPA) в номинации Public Sector.