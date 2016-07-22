Нацбанк с начала года продал 423 тысячи памятных монет

Национальный банк Украины в январе-июне 2016 года реализовал 423 тысячи памятных монет на общую сумму 86,6 миллиона гривень, сообщается на странице регулятора в сети Facebook.

"Статистика реализации памятных монет Украины свидетельствует о стабильном интересе общества к нумизматической продукции НБУ", - отмечает регулятор.

В частности, регулятор продал 382 тысячи монет - из нейзильбера, 36 тысяч штук - серебряных и около 5 тысяч штук – золотых.

Читайте такжеНацбанк подарит Днепропетровской области новую монету

В частности, традиционной популярностью пользуются такие тематические серии - "Духовные сокровища Украины", "Выдающиеся личности Украины", "Памятники архитектуры Украины", "Спорт", "Восточный календарь", "Детский зодиак", "Флора и фауна", "Украинское наследие "и другие.

За первое полугодие 2016 года Национальный банк Украины ввел в обращение 23 памятные монеты, из которых 9 серебряных, 14 - из нейзильбера. Общий тираж памятных монет, введенных в оборот в первом полугодии, достиг более 396 тысяч штук.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины в 2015 году реализовал почти миллион памятных монет на общую сумму 75,6 миллиона гривень.

Читайте такжеНацбанк Украины презентовал монеты к Олимпийским играм-2016

В 2015 году Национальный банк Украины выпустил в обращение памятные монеты номиналом 5 гривень "Небесная сотня", "Революция достоинства", "Евромайдан", "Киевский фуникулер", "70 лет Победы. 1945-2015", "150 лет Одесскому национальному университету имени И. И. Мечникова", а также номиналом 2 гривни "150 лет Одесскому национальному университету имени И. И. Мечникова", "120 лет Харьковскому зоопарку", "Яков Гниздовский", "Михаил Вербицкий", "Рыбки", "Галшка Гулевичевна", "Водолейчик".

Реализация монет осуществляется через учреждения "Ощадбанка", банков "Финансы и кредит", "Хрещатик", "Окси Банк" и территориальные управления НБУ.