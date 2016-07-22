Последствия Brexit: деловая активность в экономике Британии упала до уровня 2009 года

Экономика Великобритании, похоже, замедляется рекордными темпами со времен финансового кризиса после референдума о выходе из Евросоюза в июне, согласно индексу деловой активности, указавшему на максимальное снижение за 20-летнюю историю показателя.

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Предварительные индексы менеджеров по закупкам Markit показали, что сектор услуг - один из катализаторов роста британской экономики - особенно пострадал от результатов референдума; заказы сократились, а доверие падает.

PMI сектора услуг упал до 47,4 пункта в июле с 52,3 в июне, показав рекордное снижение с начала публикации индекса в 1996 году и худший уровень с марта 2009 года. Опрошенные Рейтер экономисты ожидали снижения до 49,2 пункта.

Данные о резком падении деловой активности в значительной части британской экономики могут вызвать беспокойство Банка Англии, который пытается решить, насколько агрессивно необходимо действовать, чтобы смягчить удар от референдума.

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Собственное исследование регулятора, опубликованное в среду, указало на резкий рост неопределенности, однако относительно ограниченное пока сокращение экономики.

Данные исследований Markit предварительные и основываются на ответах 85 процентов обычного числа респондентов, собранных с 12 по 21 июля для того, чтобы отразить настроения после Brexit. Markit обновит данные в начале августа.

Компания сообщила, что если индексы PMI останутся на таких уровнях, это будет соответствовать сокращению экономики на 0,4 процента за квартал, что в последний раз отмечалось во время рецессии 2008-2009 годов.

Производственный PMI упал до 49,1 пункта с 52,1 пункта в июне, достигнув минимума с февраля 2013 года.

Сводный индекс снизился до 47,7 пункта с 52,4 пункта, показав минимум с апреля 2009 года.