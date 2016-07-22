В Пенсионном фонде назвали средний размер пенсии в Украине

Более 66% пенсионеров получают пенсию в размере от 1300 до 3000 гривень, сообщила пресс-служба Пенсионного фонда ссылаясь на итоги работы фонда в первом полугодии 2016 года.

Как отмечается в сообщении, средний размер пенсии увеличился с 1699 гривень в начале текущего года до 1738,85 гривни по состоянию на 1 июля.

Общие расходы на выплату пенсий в первые шесть месяцев 2016 года составили 113,9 миллиарда гривень. Из них 5,5 миллиарда гривень были направлены на выплату пенсий временно-перемещенным лицам. Всего с начала российской военной агрессии на эти цели было направлено почти 40 миллиарда гривень.

Пресс-служба сообщила, что общие доходы бюджета Пенсионного фонда в первом полугодии составили 117,3 миллиарда гривень, из которых 53,8 миллиарда гривень - собственные доходы. "Уменьшение по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составляет 25,4 миллиарда гривень и объясняется снижением ставки единого социального взноса", - указывается в сообщении.

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Также отмечается, что по словам председателя правления Пенсионного фонда Алексея Зарудного, по сравнению с прошлым годом ситуация в пенсионной сфере является более стабильной и менее напряженной.

Как сообщал УНИАН, расходы Пенсионного фонда и государственного бюджета на выплату пенсий в 2015 году составили 262,2 миллиарда гривень, что на 9,2% больше расходов 2014 года.

Кабинет министров Украины 10 марта 2016 года утвердил бюджет Пенсионного фонда с доходами в 257 миллиардов гривень. Собственные поступления Пенсионного фонда составят 110 миллиардов гривень, а дотация из госбюджета – 145 миллиардов гривень. Эта дотация покроет в том числе и дефицит Пенсионного фонда в размере 81,3 миллиарда гривень.

Пенсионный фонд за пять месяцев текущего года выплатил пенсий на сумму 92,7 миллиарда гривень, лишь около половины этой суммы профинансировано за счет собственных средств фонда.