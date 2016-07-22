НБУ решил ликвидировать еще один банк

Национальный банк Украины 21 июля принял решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации "Смартбанка".

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По информации на сайте НБУ, регулятор принял такое решение по предложению Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины 25 мая принял решение об отнесении "Смартбанка" к категории неплатежеспособных в связи с непрозрачной структурой собственности. "Смартбанк" стал третьим банком, отнесенным к категории неплатежеспособных в связи с непрозрачной структурой собственности, после банков "Юнисон" и "ТК Кредит".

Банк "Рыночные технологии", переименованный в октябре 2014 года в "Смартбанк", работает на рынке Украины с 2010 года и входит в группу небольших финучреждений.